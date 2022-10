Das Wetter hat es gut gemeint mit der Kerwa in Adelsdorf . Nach zwei Jahren Pause wegen Corona wurde wieder gefeiert. Oberortsbursche Jannick Schulz konnte sich auf seine Kerwasburschen verlassen.

Am Kerwassonntag zogen 13 Paare unter Begleitung der Adelsdorfer Musikanten in die Ortsmitte, wo in der Nähe zum Kerwasbaum das „Raustanzen“ stattfand. Begleitet wurde es von einem richtigen Betzen der Rasse Coburger Fuchs aus der Zucht von Gerd Egelseer aus Zweifelsheim. Dieser hatte das Tier mit einem Blütenkranz herausgeputzt.

Auf einem Tischchen stand der Wecker, der zu einem nicht vorhersehbaren Zeitpunkt klingeln würde. Mit einem grünen Strauß in der Hand, der nach jeder Runde an das nächste Paar weitergereicht wurde, umrundeten die Paare den Tisch. Begleitet wurde das Umrunden von Kerwasliedern, in denen gelegentlich die umliegenden Ortschaften auf die Schippe genommen wurden.

Tänzer müssen Können beweisen

Nach dem Absingen jedes Kerwasliedes tanzten die Paare unter Musikbegleitung eine Runde. In diesem Jahr dauerte die Prozedur nicht allzu lange. Beim „Raustanzen“ gewann Christian Mönius mit seiner Partnerin Elena Weiß aus Forchheim. Nach ihrem Sieg mussten sie unter den Augen der anderen Paare ihre Tanzkünste unter Beweis stellen, ehe sich die Gesellschaft in das Festzelt zurückzog, um den Abend ausklingen zu lassen.