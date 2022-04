Die Innenstadt ist mehr denn je ein Paradies für Störche. Auf diesen Dächern in der Hauptstraße, auf die man von den oberen kleinen Fenstern des Vehnturms aus herabblicken kann, tummeln sich zahlreiche Exemplare des stolzen Großvogels. Von überall her hören die Passanten, die einen Spaziergang durch die Altstadt unternehmen, das Storchengeklapper. Meister Adebar fühlt sich wohl in und über den Straßen der historischen Stadt. Foto: Bernhard Panzer