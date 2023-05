Die Haundorfer Bäckerei Polster führt seit Jahren die Aktion „Benefizbrot“ durch. Frisch gebackenes Brot wird an Sonntagen an der Kirchentüren verkauft, jeweils zugunsten einer sozialen Einrichtung.

In diesem Jahr begünstigte die Aktion des Teams der Bäckerei Polster die Flüchtlingsbetreuung Herzogenaurach . Für jedes verkaufte Brot ging ein Betrag von 1,25 Euro als Spende an die Helferinnen und Helfer, die sich seit Jahren um die Aufnahme und Betreuung geflüchteter Menschen bemühen. So kam ein stattlicher Betrag zusammen, den die Bäckerei Polster selbst durch eine großzügige Spende auf 2200 Euro erhöhte. Dieser Betrag wurde Vertretern der Flüchtlingsbetreuung in Haundorf übergeben, symbolisch auch mit einem extra großen Solibrot. Rudi Weber und Konrad Eitel bedankten sich bei Christian Polster und seinem Team für die Aktion und den großen Betrag, der der Arbeit für Geflüchtete zufloss.

Die Herausforderung wächst

Diese Mittel seien notwendig, denn im vergangenen Jahr gab es durch afghanische Ortskräfte und viele ukrainische Familien und nunmehr durch Zuweisung von über weiteren einhundert Asylbewerbern nach Herzogenaurach zusätzliche Aufgaben, die ehrenamtlich kaum mehr bewältigt werden könnten. Nur durch Spenden könne die vielfache Not im Einzelfall gelindert werden. red