Stefan Müller , MdB, Vorsitzender des BRK Kreisverbandes Erlangen-Höchstadt, nahm am Freitagvormittag auf der Rettungswache Höchstadt für die Hochwasserhilfe des Deutschen Roten Kreuzes einen symbolischen Scheck in Höhe von 15 000 Euro entgegen.

Andrea Ort-Hack und Hans Ort, Vertretungsberechtigte Geschäftsführer der Firma GDW Werkzeugmaschinen GmbH aus Höchstadt wollen nach der schrecklichen Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ein Zeichen der Hilfe aus Höchstadt senden.

Stefan Müller freute sich laut einer Pressemitteilung sehr über das Engagement der Firma GDW Werkzeugmaschinen und bedankte sich im Namen des Deutschen Roten Kreuzes , an das die Spende weitergegeben wird. Das BRK Erlangen-Höchstadt war selber mehrfach im Rahmen der Kontingente für Transport und Betreuung der Regierung von Mittelfranken mit Schnelleinsatzgruppen und Facheinsatzkräften im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz.

Helferin vor Ort

Zurzeit befindet sich eine Helferin der Bereitschaft Höchstadt, Julia Woiton, ehrenamtlich im Versorgungszentrum in Bad Neuenahr. Dort hilft sie im Versorgungszentrum des DRK, pro Tag 10 000 Portionen Warmverpflegung und ebenso viele Lunch-Pakete für die Betroffenen und Helfer zuzubereiten und auszugeben. Die Hilfe des DRK ist vielfältig vor Ort tätig. So werden die Ressourcen der DRK-Bundesvorhaltung koordiniert, Schlafplätze mit 1000 Etagenbetten und 30 000 Decken und Schlafsäcken versorgt, Hochdruckreiniger, Pumpen und Bautrockner bereitgestellt. Dazu kommt die Lieferung von Stromerzeugern, damit Notstrom an besonderen Brennpunkten bereitsteht.

Außerdem werden die teilweise gestörte Kommunikationsstruktur durch Satellitenkommunikation und Richtfunk verbessert sowie unter anderem Trinkwassertanks und Hygiene-Kits geliefert. red