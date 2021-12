Die Stadtverwaltung hat auch in diesem Jahr die Bürger und die Besucher der Innenstadt ermutigt, mit individuell geschmückten Tannenbäumen eine weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen. So wurden an den Laternen in der Hauptstraße insgesamt 14 entsprechend gekennzeichnete Tannen aufgestellt. Sie sollten mit wetter- und bruchfestem Baumschmuck in Weihnachtsbäume verzaubert werden. Familien, Vereine und Einzelpersonen haben den Appell offenbar gerne beherzigt, denn inzwischen sind die – übrigens sehr schön gewachsenen – Bäumchen schon alle dekoriert worden. Foto: Bernhard Panzer