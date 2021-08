Die Wasserwacht-Ortsgruppe Mainleus hat ein Herz für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophen in den vergangenen Monaten. 750 Euro aus der Aufwandsentschädigung für Anfänger-Schwimmkurse sind ebenso in eine Spende geflossen wie 250 Euro, die Mitglieder zusätzlich beigetragen haben. Laut Jugendleiter Jannik Ramming ist es eine Selbstverständlichkeit, Menschen in Not beizustehen. Hilfe am Nächsten stehe auch für die Wasserwacht im Mittelpunkt ihres Handelns.

Kreisgeschäftsführer Jürgen Dippold ist stolz auf seine Helfer: "Die Männer und Frauen des BRK rücken aus, wenn sie gebraucht werden." Das hätten auch die Einsätze in den Katastrophengebieten gezeigt. red