Die Brüder Patrick und Kevin Graser starten zum 1. März mit ihrem eigenen Unternehmen in Eltmann . "Garten- und Landschaftsbau Graser" heißt es. Bürgermeister Michael Ziegler ( CSU ) gratulierte zur Firmengründung.

Die Brüder, die nach eigenen Angaben schon von Geburt an unzertrennlich waren und perfekt miteinander harmonieren, wollen nun auch in ihrem eigenen Unternehmen eng zusammenarbeiten. Darauf haben sie sich seit einigen Jahren im Nebenerwerb vorbereitet; sie haben zahlreiche Projekte umgesetzt und dadurch Erfahrungen gesammelt. "Wir haben beide viel Spaß an dieser Arbeit gefunden, und es war unser absoluter Traum, uns selbstständig zu machen und unsere Leistungen anzubieten. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt", sagt der 26-jährige Patrick Graser.

Gelernter Elektriker

Er hat den Ausbildungsberuf eines Elektrikers bei der Firma Häfner in Eltmann erlernt und arbeitete in der Industrie in seinem Beruf . "Diese Ausbildung kommt mir sehr zugute, denn bei der Anlage eines schönen Gartens spielt auch immer die Beleuchtung oder indirekte Bestrahlung eine besondere Rolle, und da kann ich mich gut einbringen", beschreibt er. Der 26-Jährige hat dazu die Spezialausbildung "Zertifizierte Seilklettertechnik" absolviert; das ist ein Arbeitsverfahren für Höhenarbeiten am Baum.

Kevin Graser (27 Jahre) hat sein Handwerk bei Landschaftsgärtner Fösel in Limbach von der Pike auf gelernt und in den letzten Jahren sein Können bei dem renommierten Landschaftsbetrieb John in Bamberg erweitert. "Eigentlich sind wir jetzt über das Hobby zum eigenen Unternehmen gekommen, und da kam auch der Mut zum geschäftlich grünen Daumen dazu", bemerkt Kevin Graser.

Mutig in schwieriger Zeit

Bürgermeister Ziegler gab seiner Freude Ausdruck, dass die Brüder diesen Dienstleistungsbetrieb eröffnen, und sprach von "einem großen Mut , sich gerade in dieser Zeit selbstständig zu machen. Aber die Zukunftsaussichten sind in diesem Bereich sehr gut."

Firmensitz von Garten- und Landschaftsbau Graser ist Eltmann , Johann-Baptist-Graser-Straße 13, Ruf 0176/4427191.