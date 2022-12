Nachdem in den beiden letzten Jahren das Weihnachtskonzert aufgrund der Pandemie ausfallen musste, freut sich die Stadt Zeil am Main , diese beliebte Tradition in diesem Jahr wieder fortsetzen zu können.

Bereits zum 42. Mal lädt die Stadt Zeil am vierten Adventssonntag, 18. Dezember, um 17 Uhr zur Zeiler Weihnacht in die Stadtpfarrkirche ein. Wie in der Vergangenheit werden auch in diesem Jahr wieder Musiker und Chöre aus Zeil mit weihnachtlichen Klängen und Gesang auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Christine Raab wird einer Pressemitteilung der Stadt Zeil zufolge an der Orgel auf das Konzert einstimmen und im Verlauf des Konzertes weitere Lieder präsentieren. Nach dem Grußwort von Bürgermeister Thomas Stadelmann folgen Jugendliche von der „Notenwiese“ Anja Pleiner, die ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit bekannten Liedern am Klavier unterhalten werden. Das Jugendblasorchester der Stadtkapelle unter der Leitung von Heimo Bierwirth wirkt ebenso mit wie Pfarrer Michael Erhart an der Zither. Die beiden Geistlichen der katholischen und evangelischen Kirche in Zeil werden Gedanken zur Weihnacht vortragen. Weiterhin werden der Gospelchor unter der Leitung von Detlef Winkelmann und der Männergesangsverein Sängerkranz unter der Leitung von Anja Pleiner mit ihrem Gesang auf das Weihnachtsfest einstimmen. Der gemeinsame Schlusschor, in diesem Jahr musikalisch begleitet von Christine Raab an der Orgel mit dem beliebten Adventslied „Tochter Zion“, wird diesen erbaulichen Konzertabend beenden.

Der Eintritt ist frei. Die erbetenen Spenden werden, wie alljährlich, wieder einem gemeinnützigen Zweck in der Stadt zur Verfügung gestellt, der von den Mitwirkenden festgelegt wird. red