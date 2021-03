Ein Sachschaden von circa 50 000 Euro entstand am Dienstagmittag auf der A 70 bei Theres , als ein Sattelzug auf einen auf dem Seitenstreifen stehenden Sattelzug auffuhr. Verletzt wurde dabei niemand. Kurz vor dem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Schonungen und Theres musste ein 64-jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit Auflieger wegen eines technischen Problems auf dem Standstreifen anhalten. Sekunden später fuhr ein 41-jähriger Lkw-Fahrer aus Unachtsamkeit mit seinem Sattelzug gegen das Gespann auf dem Seitenstreifen. Der Sattelzug schob das Gespann vor sich her, bis der Transporter quer zur Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der Auflieger wurde völlig zerstört . Durch den Aufprall kam der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und grub sich in die Böschung ein.

Zur Bergung der Fahrzeuge und zur Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck wurde die rechte Spur gesperrt. Die rechte Fahrspur in Richtung Bamberg wurde zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt. pol