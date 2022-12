Beim Adventskonzert der Jugendblaskapelle (JBK) Unterpreppach ertönten unter der Leitung von Dirigent Florian Bezdeka in der Pfarrkirche stimmungsvolle weihnachtliche Klänge. Einer der Höhepunkte im abwechslungsreichen Programm war die „Schlittenfahrt in den Alpen“, von den Musikerinnen und Musikern gekonnt in Szene gesetzt. Dafür erntete die JBK in der gut gefüllten Kirche reichlich Applaus.

Das Weihnachtskonzert war der Abschluss des Jubiläumsjahres der JBK, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feierte. Aus diesem Anlass wurden im Rahmen des Adventskonzertes langjährige Mitglieder und Musiker geehrt.

Treue Stützen der Kapelle

Matthias Sperber, Kreisvorsitzender des Kreisverbandes Haßberge des Nordbayerischen Musikbundes führte, die Ehrungen zusammen mit JBK-Vorsitzendem Jakob Groh und dessen Stellvertreterin Carolin Zürl durch.

Für zehn Jahre aktives Musizieren gibt es die Ehrennadel in Bronze. Diesen Zeitraum erfüllten Selina Raab und Luisa Schaubert. 20 Jahre dabei ist Karina Klopf und die Ehrung für 25 Jahre stand bei Florian Bezdeka, Lisa Grämer und Carolin Zürl an. Dafür gab es für die Jubilare je eine Ehrennadel des Nordbayerischen Musikbundes in Silber sowie eine Urkunde.

Seit 50 Jahren aktiv

Auf stolze 40 Jahre Musizieren können Jürgen Groh und Jürgen Porzner zurückblicken, die dafür eine Urkunde sowie die Ehrennadel in Gold erhielten. Dieses gab es auch für Manfred Weingold und Sabine Friedrich , die seit beeindruckenden 50 Jahren aktiv sind, also im Musikverein musizieren.

Auch passive Mitglieder der Jugendblaskapelle Unterpreppach wurden an diesem Abend geehrt. Jeweils eine Urkunde sowie eine Vereinsehrennadel gab es für 25-jährige Mitgliedschaft. Zwei Gründungsmitglieder, die also schon seit 50 Jahren dem Verein die Treue halten, wurden besonders gewürdigt. Dies waren Gustav Borzel und Ehrenvorstand Paul Büttner. Beide erhielten ebenfalls eine Vereinsnadel, ein kleines Präsent sowie eine Ehrenurkunde der JBK. jh