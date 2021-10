Sie gilt als ein echtes Nachwuchstalent und hat sich doch bereits in der Kunstszene etabliert: Lisa Wölfel aus Haßfurt , die mit ihren Gemälden, Objekten und Aktionen Zeichen im regionalen und nationalen Umfeld setzt.

Seit einiger Zeit wohnt sie in Leipzig, derzeit wohl der angesagteste Platz für Künstler im Aufstieg. Dennoch ist die Verbindung in die Heimat nicht abgebrochen. Hier zählt sie zum Kreis der Künstlergruppe Eschenauer Runde.

Nach einigem Vorlauf, nicht zuletzt aufgehalten durch Corona, ist es jetzt gelungen, Werke von Lisa Wölfel in einer Schau in Haßfurt im Kunsthaus Hauptstraße 35 zusammenzubringen. Ein Schwerpunkt werden dabei die Werke sein, die in den Jahren 2020 und 2021, also in der Corona-Zeit, entstanden sind.

Geöffnet ist die Ausstellung ab Donnerstag, 4. November. Sie schließt am Sonntag, 21. November. Die Öffnungszeiten liegen am Donnerstag und am Freitag von 15 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 13 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Die Vernissage wird am Mittwoch, 3. November, um 18 Uhr sein. Da die Teilnehmerzahl begrenzt bleibt, ist Anmeldung unter Tel. 09527/810501 notwendig. Eine öffentliche Führung wird am Donnerstag, 11. November, um 18 Uhr stattfinden. Auf Wunsch können auch eigene Termine vereinbart werden. In beiden Fällen ist ebenso Mitteilung unter der genannten Telefonnummer erforderlich.

Organisiert haben die Ausstellung die „ Galerie im Saal“ aus Eschenau und das Kulturforum Haßfurt . Sie setzen damit die im Sommer 2021 begonnene Kooperation fort.

„Unsere erste Ausstellung im August war trotz der nicht so einfachen Bedingungen ein guter Erfolg . In Haßfurt war die Hälfte der Besucher für uns neu“, freuten sich die Galeristen . „Wir hoffen, noch mehr Besucher in die Pop-up-Galerie und in die Innenstadt in Haßfurt zu holen“, ist die Erwartung des Kulturforums.

Leben in der Stadt durch kulturelle Bereicherung, das ist ein Langzeitziel, dem sich der Verein widmet. red