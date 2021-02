Wenn man nicht rauskann, um sich einen Vortrag anzuhören, dann sind die Onlineangebote der Volkshochschule im Landkreis Haßberge doch eine gute Alternative. In der ersten Februarwoche gibt es laut Mitteilung von VHS-Vertreter Christian Ruser folgende Angebote; diese sind für einen kleinen Obolus bei der VHS buchbar unter der Internetadresse www.vhs-hassberge.de:

Über "Das Königreich Bayern von König Max-Joseph 1806 bis zur Ausrufung des Freistaates Bayern 1918" informiert der Online-Vortrag von Paul Gaedtke am Montag, 1. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr.

Die Möglichkeiten der Bildbearbeitung mit dem kostenlosen Programm GIMP am PC, Mac oder Linux können Interessenten am Dienstag, 2. Februar, mit Alexander Grimm erkunden. Und zwar von 18.30 bis 20 Uhr.

Am Mittwoch, 3. Februar, geht es weiter ab 19 Uhr. Dann zeigt Stefan Sporrer weitere Handgriffe in der Fotografie-Online-Trainingsreihe "Der Weg zum guten Bild / Teil 2" von 19 bis 21 Uhr; von 19 bis 20.30 Uhr laufen mit Petra Urmann "Excel - Sverweis & mehr - hilfreiche Funktionen in Excel" und von 19 bis 21 Uhr das Webinar mit Markus Bartsch zu Netflix , Spotify, Deezer und Co.

Im Vortag "Kult, Sekte, High Control Group - wie funktioniert es, Leute zu kontrollieren" gibt Dominik Weiß am Donnerstag, 4. Februar von 19 bis 20 Uhr Einblicke in die Methodik der Menschenbeeinflussung von Sekten. Sicherlich kein uninteressanter Vortrag in Zeiten von QAnon und den so genannten Querdenkern. Außerdem bietet ebenfalls von 19 bis 20 Uhr zum Thema "Sicherheit im Netz" Steffen Bahlinger alle Informationen über die Verschlüsselung von E-Mails .

Fernweh? Eine Online-Fotoerlebnisreise führt mit Karsten Rose nach New York am Sonntag, 7. Februar, von 11 bis 12.30 Uhr. Eine visuelle Reise in die Stadt, die niemals schläft.

Am Montag, 8. Februar, beginnt ferner ein Gitarre-Liedbegleitungs-Onlinekurs (Teil 1) mit Nicole Griebel; jeweils fünfmal sieht man sich per Internetkonferenz von 18 bis 19 Uhr. Und zuletzt gibt es an diesem Tag auch Informationen zur Rente beim "Finance Monday" von 19 bis 21 Uhr kostenfrei. Es dreht sich um "Aktien - eine Alternative zu Mini-Zinsen", 19 bis 19.45 Uhr. red