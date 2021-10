Das Kulturprogramm des Landkreises „Kunststück“ läuft an und bietet viele Möglichkeiten zum Mitmachen und Erleben. Bis Samstag, 13. November, finden auch die folgenden Angebote statt:

Die Künstlerin Jannina Hector führt am 6. und 7. November einen zweitägigen Kurs rund um das Thema „Schneiden und Drucken“ durch, bei dem beispielsweise Linol-Drucke hergestellt werden können. Der Workshop dauert am Samstag von 10 bis 17 Uhr, am Sonntag von 10 bis 15 Uhr und findet im Atelier in der Mühle, Mühlweg 1, in Hofheim statt. Die Kosten liegen bei 170 Euro zuzüglich Druckplatten. Anmeldungen bei Jannina Hector unter der Telefonnummer 09523/950558 oder per E-Mail an jannina.hector@gmx.de.

„Es ist so schön bei uns. Mein Lieblingsort“ ist das Thema eines Aquarellworkshops von Janna Liebender-Folz, der am Samstag, 13. November, von 10 bis 14 Uhr stattfindet. Der Kurs ist für Anfänger und auch für fortgeschrittene Hobbykünstler geeignet und kostet pro Person 50 Euro zuzüglich 1 Euro pro Aquarellpapier. Anmeldungen unter Telefon 0160/8518541 oder E-Mail an janna.folz@web.de. Veranstaltungsort ist die Zwerchmaingasse 8 in Haßfurt.

Im Rahmen der Schüttbau-Meisterkonzerte des Kultur e. V. findet am Samstag, 6. No-vember, um 17 Uhr und 19.30 Uhr das Schlagzeugkonzert „Micha Metzler and special guests“ statt. Die Einzelkarte kostet 28 Euro, Schüler und Studierende zahlen 14 Euro. Veranstaltungsort ist wie immer der historische Keller im Schüttbau-Tagungszentrum in Rügheim . Karten können bei Hömer unter 09523/5475 oder m.hoemer@gmx.de reserviert werden. red