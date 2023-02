Bei den Neuwahlen des JU-Ortsverbandes Ebern hat Timo Hohnhausen seinen Vorsitz an Winfried Geuß übergeben.

Laute JU-Stimme wichtig

CSU-Vorsitzender Sebastian Ott motivierte bei seinem Grußwort: „Junge Menschen wissen am besten, was sie wollen. Über die JU kann man nicht nur seine Meinung kundtun, sondern auch an der Umsetzung seiner Ideen mitwirken. Nachdem der aktuell jüngste Stadtrat fast 40 Jahre alt ist, ist eine laute Stimme der Jugend extrem wichtig.“ Über die Junge Union (JU) sei dabei nicht nur möglich, sich in die kommunale Politik einzubringen, sondern auch in die „große Politik“ – und das mit wenig Aufwand. Während die Mitglieder in den vergangenen Jahren primär andere Aktionen des JU-Kreis- und Bezirksverbandes gut besucht hatten und im Wahlkampf die CSU und auch eigene Kandidaten in der JL unterstützt hatten, will der neue Vorsitzende Winfried Geuß wieder mehr selbst initiieren. So will er in Zusammenarbeit mit dem Kreis eine Handyschulung für Senioren vor Ort anbieten und vor allem das Thema Handwerk populärer machen.

Schafkopfturnier geplant

Als nächste Veranstaltung steht am Samstag, 4. März, ein Abend zum Schafkopflernen und mit Schafkopfturnier im Eberner Stadl statt. Die JU-Mitglieder hoffen, zu dieser Veranstaltung auch zahlreiche Nicht-JU-ler begrüßen zu dürfen. Bei Interesse kann man sich gerne unter winnigeuss@yahoo.de melden.

Winfried Geuß