Berthold Angermüller aus Heubach hat den Kindern des Kindergartens „Pfiffikus“ in Pfarrweisach wie auch schon in den Jahren zuvor Kürbisse aus eigenem Anbau spendiert. Darüber freuten sich die Kleinen mit ihrer Leiterin Gertrud Iffland und machten sich mit Farbe und Pinsel über die Kürbisse her, um diese zu bemalen und dann ihre kleinen Kunstwerke stolz zu präsentieren. Auch andere Kindergärten können sich bei Berthold Angermüller melden (Telefon 09531/8466), wenn Bedarf an Kürbissen besteht. Foto: Gertrud Iffland