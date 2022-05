Da staunte Peter Pfaff nicht schlecht, als am Samstagnachmittag plötzlich ein Dutzend Einsatzfahrzeuge bei ihm zu Hause in Zeil vor der Tür stand. Der Ehren-Kreisbrandinspektor saß gerade noch am Schreibtisch, als er mit diesem Aufmarsch seiner ehemaligen Wegbegleiter völlig überrascht wurde. Mit dem Löschgruppenfahrzeug der Zeiler Wehr wurde Peter Pfaff zum Biergarten von Bauer Robert Hetterich chauffiert, dem über 50 Mitglieder aus benachbarten Feuerwehren und vom THW Haßfurt mit ihren Fahrzeugen im Konvoi folgten.

Die Kreisbrandinspektion mit Kreisbrandrat Ralf Dressel und Stephan Biertempfel als Pfaffs Nachfolger im Amt des Kreisbrandinspektors hatte eine kleine Abschiedsfeier organisiert. Nach fast 50 Dienstjahren hatte Peter Pfaff im vergangen Jahr die Altersgrenze für den aktiven Dienst erreicht.

Aber wie kam der heute 65-Jährige überhaupt zur Feuerwehr? „Ich bin etwas erblich vorbelastet“, lacht Peter Pfaff im Gespräch mit unserem Reporter und ergänzt: „Bereits mein Urgroßvater Johann Pfaff war von 1911 bis 1936 Feuerwehrkommandant und Kreisbrandmeister .“ Als junger Bursche wurde Peter Pfaff dann von dem damaligen Zeiler Kommandanten und jetzigen Ehren-Kreisbrandrat Helmut Leykauf angesprochen. Im wahrsten Sinne des Wortes war Peter Pfaff sofort Feuer und Flamme und engagierte sich fortan bei den Rothelmen.

In zahlreichen Funktionen

Peter Pfaff war von 2014 bis 2021 der Stellvertreter des Kreisbrandrates und hat sich neben seiner Funktion als Kreisbrandinspektor und zuvor als Kreisbrandmeister über 30 Jahre um eine Vielzahl von Fachthemen gekümmert. 1992 wurde er auch zum Kommandanten der Zeiler Feuerwehr gewählt und übte dieses Amt zehn Jahre lang zusätzlich aus.

Auch wenn er jetzt keine Ämter bei der Feuerwehr mehr hat, wird es Peter Pfaff bestimmt nicht langweilig. „Ich bin jetzt hauptamtlicher Opa“, sagt der Familienmensch, der sich immer freut, wenn seine sechs Enkelkinder zu Besuch kommen.

Außerdem ist Peter Pfaff Stadtrat und Dritter Bürgermeister in seiner Heimatstadt Zeil. Daneben leitet er das Bürgerbüro des Landtagsabgeordneten Gerald Pittner ( Freie Wähler ) in Haßfurt.