Mag das Lüftchen noch so lau sein: Die Viren schwirren herum und sorgen vermehrt für Corona-Erkrankungen. Die Zahlen sind vage, die Dunkelziffer wohl weitaus höher. Doch laut offiziellen Angaben des Gesundheitsamtes sind zurzeit 522 Menschen im Kreis Haßberge infiziert, darunter allein 79 in der Kreisstadt Haßfurt, 41 in Zeil, beispielsweise auch 30 oder mehr in Ebelsbach, Ebern, Eltmann und Hofheim. Und: Kein Ort im Landkreis bleibt unberührt.

Elf Patienten müssen wegen einer Covid-Infektion derzeit das Bett im Krankenhaus hüten und inzwischen wird der Tod von 163 Menschen mit der Pandemie in Verbindung gebracht.

Nach wie vor gelten daher die Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln (Abstand, Hygiene, Masken in Bus und Bahn,…) und nach wie vor wird dringend angeraten, sich impfen zu lassen Im Landkreis tourt laut Mitteilung des Landratsamts neuerdings kein Impfbus mehr, der hat im Winterhalbjahr erst mal ausgedient. Stattdessen bietet das Impfzentrum wieder mobile Sonderimpfaktionen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden an. Die nächsten Sondertermine sind morgen, 19. Oktober, von 15 bis 19 Uhr in Untersteinbach (Grundschule; barrierefrei), am Dienstag, 25. Oktober, von 15 bis 19 Uhr in Gädheim (Schulungsraum Feuerwehrgerätehaus; barrierefrei) und am Mittwoch, 26. Oktober, von 15 bis 19 in Knetzgau (Ratssaal; nicht barrierefrei) geplant.

Wie im Impfzentrum Hofheim (Mittwoch bis Sonntag, jeweils 15 bis 19 Uhr) ist bei den mobilen Impfaktionen keine vorherige Terminvereinbarung und Registrierung erforderlich. Es besteht aber weiterhin die Möglichkeit, einen festen Termin mit Registrierung unter impfzentren.bayern zu buchen. Oder man vereinbart über die Hotline 09521/27-769 (Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr; Donnerstag von 9 bis 16 Uhr) einen Termin.

Angepasste Impfstoffe

Ab sofort stehen auch die modifizierten Impfstoffe zur Verfügung, die gegen die Omikron-Varianten BA.4/5 wirksam sind. Diese variantenangepassten Vakzine können jedoch nicht für eine Grundimmunisierung eingesetzt werden. Sie sind nur für Booster-Impfungen geeignet.

Eine weitere Neuerung: Ab sofort kann das Impfzentrum Hofheim auch für die neuen, angepassten Impfstoffe Impfzertifikate ausstellen. eki