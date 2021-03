Alexander Hippeli, der seit dem Jahr 2007 Geschäftsstellenleiter beim Bund Naturschutz (BN), zunächst in Haßfurt, später in Ebern war, wurde am Dienstagvormittag durch den Vorsitzenden der Kreisgruppe Haßberge, Klaus Mandery, in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde Christian Raehse als sein Nachfolger vorgestellt.

Rückblickend sagte der Kreisvorsitzende, dass der BN mit einer Geschäftsstelle im Jahr 1986 begonnen habe, wobei der Zivildienstleistende Kai Olvermann aus Lichtenstein diese in der Ritter-von-Schmitt-Straße in Ebern besetzte. Von dort erfolgte der Umzug im Jahr 2001 nach Haßfurt, wo auch schon Alexander Hippeli tätig war. "Seit 2007 bist du offiziell Geschäftsstellenleiter , eine doch beachtlich lange Zeit", so Mandery an Hippeli gewandt. Im Jahr 2011 sei dann der Umzug der Geschäftsstelle nach Ebern an den Marktplatz erfolgt und vier Jahre später in die Spitaltorstraße am Stadtberg, dem heutigen Standort der Geschäftsstelle. Hippeli, auch Zweiter Vorsitzender der BN-Ortsgruppe Ebern , habe sich vor allem um den Amphibienschutz und um die Landschaftspflege verdient gemacht und Ausstellungen organisiert.

Besucher, so Mandery, gab es in der Geschäftsstelle eher wenige, vieles wurde per E-Mail oder am Telefon mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern besprochen. Hier ergänzte Alexander Hippeli, dass es dem BN wichtig war, im Stadtgebiet von Ebern präsent zu sein. Mandery und Hippeli sagte unisono, dass sie sich mit der BN-Geschäftsstelle in Ebern gut aufgehoben fühlen.

Übergehend auf den neuen Leiter der BN-Geschäftsstelle in Ebern , Christian Raehse, sagte Mandery: "Mit ihm haben wir einen Treffer gelandet, er wird uns eine große Hilfe sein." Er wird seine Arbeit am 1. April 2021 aufnehmen. Er ist als Leiter des Bauhofes in Ebern kein Unbekannter.