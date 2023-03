Das Jugendzentrum (Juz) der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Ebern bietet neuerdings neben den üblichen Angeboten jeweils einmal monatlich Sonderaktionen an. Diese „Aktion des Monats“ gibt es seit Jahresbeginn und sie stößt laut Treffleiter Manfred Jung auf großes Interesse. Der Jugendtreff hatte sich vor Monaten an einer vom Bezirksjugendring Unterfranken organisierten Fahrt zum Europapark Rust beteiligt, was bei den Jugendlichen gut ankam.

So entstand die Idee, weitere kostenfreie Fahrten anzubieten. Ziele waren bisher die Eishalle Haßfurt zum Schlittschuhlaufen und zur Eisdisco oder Coburg zu einem Science-Fiction-Kinoabend. In nächster Zeit sind auf Vorschlag der Juz-Besucher Ausflüge zur Skaterbahn nach Knetzgau, zum Bowlinghaus nach Bamberg, in einen komplett abgedunkelten Sinneserfahrungsraum oder zu einer Kartbahn ins Auge gefasst. Für April kündigt Jung einen Beauty-Nachmittag mit Schmink- und Hautpflegetipps an. Weitere Angebote werden jeweils Instagram vereinbart.

Als Teil der politischen Bildung will der Treffleiter Jungwählern eine Fahrt zum Bayerischen Landtag anbieten. Dies will Jung gemeinsam mit den Eberner Schulen organisieren.

Der Keller wird zum Musikstudio

Zwar könnten die Eintritte und Gebühren für die Ausflüge nicht übernommen werden, erklärt Jung, „dennoch sorgt das Awo-Zentrum gemeinsam mit der Stadt Ebern für Mobilität und für die wichtige Bildung und die Erhaltung und Erneuerung von sozialen Kontakten“. Das stärke die Gemeinschaft und die gesellschaftliche Teilhabe von etlichen Jugendlichen, nicht nur aus Ebern .

Auch im Treff selbst soll sich in nächster Zeit einiges tun. So will man am ehemaligen Hausmeisterhaus an der Mittelschule, wo der Awo-Treff seit Jahren untergebracht ist, einen Bereich zum Entspannen mit Grill und Sitzgelegenheiten schaffen. Im Keller des Zentrums, der „Box“, sollen ein Tonstudio und ein Probenraum für Musiker entstehen.

Der Treff steht Jugendlichen ab zwölf Jahren offen und hat Montag bis Donnerstag von 16.30 bis 20.30 Uhr sowie am Freitag und Samstag von 16 bis 22 Uhr geöffnet.

Auskünfte gibt es unter der Rufnummer 09531/9442034 oder am besten bei einem Besuch direkt im Treff. eki