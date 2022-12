Der Verdi-Ortsverein Haßberge plant viel für das neue Jahr . Wichtige Entscheidungen stünden an, äußert sich Vorsitzender Jens-Uwe Frosch einer Pressemitteilung zufolge. „Wir werden im nächsten Jahr betrieblich, tariflich und politisch unterwegs sein. Mit vielen Kolleginnen und Kollegen“, wünscht sich sein Stellvertreter Valentin Schnapp.

So will sich der Ortsverein in die anstehenden Tarifrunden einbringen und die Kolleginnen und Kollegen in den Tarifrunden der Post, des öffentliche Dienstes und des Handels unterstützen. Gerade jetzt, wo die Inflation so hoch wie nie zuvor sei, müssten entsprechende Tarifabschlüsse erreicht werden. „Wir wollen gemeinsam dafür arbeiten, dass es keinen Reallohnverlust gibt. Die Beschäftigten sollen nicht die Krise bezahlen müssen“, ergänzt Valentin Schnapp.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit werden die Landtags- und Bezirkstagswahlen sein. „Wir wollen alle demokratischen Kandidatinnen und Kandidaten befragen. Es geht um ein Tariftreuegesetz, um Bildungsurlaub und ob die Kandidatinnen und Kandidaten zum Arbeitszeitgesetz stehen“, erklären Frosch und Schnapp.

Ein erstes Highlight 2023 werde der Weltfrauentag sein. Wer an der Mitarbeit im Verdi-Ortsverein interessiert ist, kann sich gerne an bezirk.schweinfurt@verdi.de wenden. red