Zwei Jahre lang war dem Gospelchor das Singen verwehrt. Jetzt ist alles wieder möglich. "Come, let us sing" war quasi das Motto des Wor- ship- und Gospelchores beim ersten öffentlichen Auftritt nach Corona. Die Mitglieder der Formation "Sound of Faith" - zehn Frauen und Ralph Partridge - schlugen sich wacker. Sie haben das Singen nicht verlernt - und auch nicht die Freude daran, anderen ihren Glauben näher zu- bringen. Unter der Leitung von Willi Kleinschrodt interpretierten die Sänger deutsche und englische Gospel- und Lobpreis-Lieder. "So groß ist der Herr" war ebenso dabei wie "Your love is amazing", "Wunder werden wahr" oder "Berge mich" und "Jesus is the light". Selbstverständlich hatte der Gospelchor auch Superhits im Repertoire: Die Sänger gaben Leonard Cohens legendäres "Hallelujah" zum Besten, allerdings mit verändertem, tröstlichen Text. Und natürlich durfte auch der Superhit aus dem Musical "Sister Act" nicht fehlen: Die Zuhörer waren begeistert von "I will follow him". Verkündigung in der schönsten Form pflegten die Sänger bei "Jesus is the light" und bei "Breathe" oder "Ich bin bei dir". Und mit "Shine your light", "Ten thousand reasons" ging das Programm zu Ende. Am Ende verabschiedete sich die Gesangsformation mit Segenswünschen in musikalischer Form - mit "Möge die Straße" oder "Gott segne dich". Und eine Zugabe erklatschte sich das Publikum auch. "Du bist gut zu mir". Pfarrerin Bettina Weber freute sich mit der Kirchengemeinde, dass es sich beim Konzert um ein Benefizkonzert handelte. Der Erlös wird für die Sanierung der Mangersreuther Kirche verwendet. Aktuell ist das Gotteshaus eingerüstet. Das Dach benötigt eine Abdichtung. Auch die Fenster und die Fassade werden von Grund auf saniert.