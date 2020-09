Die Corona-Pandemie hat auch die Aktivitäten des Eberner Kulturrings fest im Griff. Bei der jüngsten Vorstandssitzung haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, sowohl den Glühweinstand in der Adventszeit 2020 als auch die bunten Abende und den Faschingszug 2021 abzusagen. Die derzeitige Situation, die Auflagen und das Risiko, das Virus durch derartige Veranstaltungen zu verbreiten, haben den Kulturring zu dieser Entscheidung bewegt.

Nicht machbar

"Derartige Veranstaltungen sind einfach derzeit nicht durchführbar und mit geringerer Teilnehmerzahl würden die Kosten nicht gedeckt werden, abgesehen davon, dass die Erfassung der Zuschauerdaten und Einlasskontrolle beim Faschingszug in der Altstadt nahezu unmöglich sind", argumentierte der Vorsitzende Walter Ullrich. Gerade mit dem Faschingszug und den bunten Abenden sei ein großer Aufwand verbunden; die Planungen dafür starteten meist schon im November. Das Risiko, Ausgaben zu generieren, und die Veranstaltungen letztendlich doch absagen zu müssen, sei zu groß, hieß es. So geht der Kulturring nun den Weg, den auch schon viele Faschingsvereine in den benachbarten Gemeinden gegangen sind.

Faschingsmotto soll kommen

So ganz möchte der Kulturring jedoch nicht auf die Faschingssaison 2020/21 verzichten. Deshalb entschied das Gremium, trotzdem am 11.11. ein Faschingsmotto für die Saison 2020/2021 zu verkünden. Natürlich unter den aktuellen Bedingungen ohne Zuschauer. Dennoch wolle man, wie bei der Vorstandssitzung vereinbart wurde, ein Zeichen setzen, dass der Fasching nicht vergessen ist.

Die Eröffnung der Faschingssaison findet in diesem Jahr voraussichtlich online statt. In welcher Form dies umgesetzt wird, beraten die Vorstandsmitglieder in ihrer nächsten Vorstandssitzung Anfang Oktober.

Auch die Jahresversammlung aller Mitgliedsvereine, die im Oktober mit Neuwahlen der Vorstandschaft hätte stattfinden sollen, wird auf das Frühjahr 2021 verlegt. Die bisherige Vorstandschaft bleibt bis zu diesem Zeitpunkt im Amt. jrs