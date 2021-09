Mit ihrer neuen Show "Glücksbringer" sind die Sänger von Viva Voce am Sonntag, 10. Oktober, zu Gast in Hammelburg. Die Zuhörer in der Katholischen Stadtpfarrkirche werden um 19.30 Uhr von den vier erfahrenen Künstlern mit musikalischem Glück versorgt. Ganz ohne Instrumente. Denn bei Viva Voce ist jeder Ton mundgemacht. Das Konzert findet im Rahmen der Hamulissimo Kirchenmusiktage statt und wird vom Kulturamt der Stadt organisiert. Karten sind online im Ticketshop unter touristik.hammelburg.de erhältlich. Zusätzlich bietet die Tourist-Information Hammelburg, Kirchgasse 4, ab Montag, 20. September einen Barverkauf zu den bekannten Öffnungszeiten an. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Es wird um zeitiges Erscheinen gebeten. Während dem gesamten Konzert ist das Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske Pflicht. Es gilt die 3G-Regel unabhängig von der Inzidenz. Foto: Horst Wunner