Nicht wenige Kunstwerke aus den Nachkriegsjahrzehnten, die als "Kunst-am-Bau"-Projekte von Kulmbacher Künstlern geschaffen worden sind, sind verloren gegangen, ins Depot oder in die Abstellkammer gewandert. Dazu zählt auch die Gitarre von Hans Lewerenz (1915 - 2006). Bis 1995 hing das großformatige Stillleben im Veranstaltungsraum der Kulmbacher Sparkasse und hat bei vielen Musik-, Kunst- und Kulturveranstaltungen ein modernes Flair verströmt.

Das Bild zeigt den schmalen Ausschnitt eine spanischen Gitarre. In der Mitte das Schallloch, über das drei starre Drähte gespannt sind. Was fasziniert, ist die raffinierte Farbigkeit des Bildes. Lewerenz verwendet den roten Kapplack, den er in verschiedenen Schattierungen aufträgt und mit Grautönen vermischt. Vom Schallloch breiten sich Spiralen über dem Klangkörper aus und gehen in abstrakte, kubistische Formen über, die an Juan Gris oder George Braques erinnern. Das Gemälde spiegelt nicht nur den Zeitgeist der 1950er und 1960er Jahre mit Konzert- und E-Gitarren in der Popmusik von Elvis Presley, Jimi Hendrix und den Beatles, sondern das elegante Instrument ist zugleich Ausdruck einer Harmonie zwischen Musik und Kunst.

Doch beim Umbau der Sparkasse 1995 wurde es von den damaligen Verantwortlichen als nicht mehr passend empfunden und ohne viel Federlesens in der Tiefgarage abgestellt. Über viele Jahre war die "Gitarre" dröhnenden Motoren und stinkenden Auspuffgasen ausgesetzt, die die Schönheit ihrer Farben zersetzten.

Für Harry Weiß, seit vergangenem Jahr Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kulmbach-Kronach, war dies immer schon ein beklagenswerter Zustand. Nun hat er dafür gesorgt, dass das Stillleben fachmännisch restauriert und in seinem Büro im fünften Stock angebracht wird. Der Öffentlichkeit soll so bald wie möglich Gelegenheit geboten werden, das Kunstwerk zu betrachten. Besonders freuen über die Rettung des Bildes wird sich sicher Brigitta Lewerenz, die heute Geburtstag feiert.

Wolfgang Schoberth