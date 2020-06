Geldsegen für die kleinen Füchse

Am Pfandflaschenautomaten bei Edeka-Degen in Adelsdorf ist es möglich, zu wählen, ob man das Pfandgeld zurück haben will - oder ob man es für einen guten Zweck spendet. Viele Adelsdorfer nutzten diese Möglichkeit in der Vergangenheit und die Kinderfeuerwehr Neuhaus, die Pfadfinder und andere wurden bereits auf diese Weise beschenkt. Jetzt kam das Geld dem Waldkindergarten "Fuchsbau" zugute.

Ein Betrag von 1111 Euro (Degen rundete auf) kam diesmal beim Pfandflaschen-Automaten zusammen. Darüber freuten sich die Kinder und Erzieher des "Fuchsbaus". Seit Mai ist Andrea Bolzmann die Leiterin und sie nahm den Scheck von Marktleiterin Anna Degen entgegen. "Wir werden die Spende für eine Werk-Ecke nutzen", erklärte Bolzmann. "Hier können die Kinder Musikinstrumente wie zum Beispiel ein Xylophon am Baum bauen."

Aber auch die "kleinen Füchse" haben Ideen: Elias wünscht sich eine Wippe, Emelie würde sich über eine Schaukel freuen. Die Kinder bedankten sich bei Marktleiterin Anna Degen mit einem selbst gestalteten Holz-Fuchs.

Der Waldkindergarten "Fuchsbau" wurde im Oktober 2018 über einen Verein in Adelsdorf eröffnet. Seit September 2019 ist er einer der kommunalen Kindergärten der Gemeinde. Aktuell werden dort 21 Kinder zwischen 2,5 und 6 Jahren betreut.