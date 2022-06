Fünf Vereine und Organisationen im Geschäftsbereich der Raiffeisenbank Nüdlingen wurden von der Raiffeisenbank Nüdlingen mit Spenden von insgesamt 6500 Euro bedacht. Das Geld stammt aus dem sogenannten Gewinnsparen. "Es freut uns, dass wir unsere Vereine wieder unterstützen können", betonte der Vorstandsvorsitzende der Bank, Wolfgang Menninger bei der Spendenübergabe in der Zentrale der Bank in Nüdlingen. Nach der Corona-Pandemie beginne das Vereinsleben nun wieder, dafür wolle die Raiffeisenbank einen Beitrag leisten. Es sei sehr wichtig, dass es auch in den kleinen Ortschaften ein Engagement der Vereine gebe.

Die Vereinsvertreter schilderten kurz, wofür sie das Geld von der Raiba verwenden wollen. Zum Beispiel modernisiert der Schützenverein Nüdlingen seine in die Jahre gekommene Schießanlage. Die Anzeige wird nun elektronisch. Der Kindergarten in Hausen will für den Außenbereich neue Spielgeräte anschaffen. Der TSV Nüdlingen will seine Kegelbahn sanieren und ein Dach des Vereinsheims abdichten. Die Feuerwehr Hausen verwendet das Geld für die Jugendarbeit und für den Feuerwehrverein.