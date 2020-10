Der Kammerchor der Musikschule Ebern unter der Leitung von Ulrike Zeidler lädt für Sonntag, 25. Oktober, 17 Uhr, zu einem Konzert mit dem Titel "Geistliche Abendmusik" in die Eberner Stadtpfarrkirche ein. Das für diesen Tag geplante traditionelle Chorkonzert mit einem großen Vokalprogramm muss coronabedingt auf das nächste Jahr verschoben werden. Damit dieser Termin heuer nicht sang- und klanglos verstreicht, gibt es als Ersatz in Sankt Laurentius um 17 Uhr die musikalische Stunde mit Abendliedern, Gedichten und Instrumentalmusik.

Mitglieder des Kammerchors singen in verkleinerter Besetzung unter anderem bekannte Abendlieder wie "Komm Trost der Welt, du stille Nacht", "Der Mond ist aufgegangen" und "Nun ruhen alle Wälder", in Chorsätzen von Lahusen, Reger und Bach, denen Dichtungen von Joseph von Eichendorff, Matthias Claudius und Paul Gerhard zugrunde liegen. Die Lieder werden ergänzt durch gesprochene Abendlyrik, geistliche Gedichte aus Romantik und der Barockzeit, etwa von Friedrich Rückert, Christian Morgenstern, Andreas Gryphius oder Gerhard Teerstegen.

Blockflöte und Orgel

Neben den Liedern und Gedichten gibt es Instrumentalmusik: Fabia Bartuscha aus Kronach spielt auf der Blockflöte ausgewählte Sololiteratur. An der Orgel spielt Wolfgang Schneider Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy und Johann Sebastian Bach.

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Besucher einige Maßnahmen beachten: Da in der Kirche die Zahl der Sitzplätze reduziert ist, empfiehlt sich rechtzeitiges Kommen, der Einlass ist ab 16.30 Uhr. Am Eingang werden die Kontaktdaten erfasst und den Besuchern Plätze zugewiesen. Die Besucher tragen bei Eintreten in die Kirche eine Mund-Nasen-Bedeckung. Diese kann am Platz abgenommen werden.

Weiterhin gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Die Gäste werden darum gebeten, sich warme Kleidung anzuziehen. Das Konzert dauert etwa 60 Minuten. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Musikschule in Ebern sind jedoch gerne willkommen. jrs