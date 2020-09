Susanne Wölfert aus Coburg, hat die Karten gewonnen und deshalb durch Zufall von den Neustadter Gartenkonzerten erfahren. Sie ist von der Musik, aber auch von der Atmosphäre, die der Garten der kultur.werk.stadt bietet, begeistert. "Wenn wir gewusst hätten, dass es hier am Sonntag Klöß' und Braten gibt, hätten wir auch hier gegessen", sagt sie. Auf dem Flyer, den sie in der Hand hält, ist nichts vermerkt. "Auch die Uhrzeiten fehlen", stellt sie fest.

Es war schon sehr schade, denn nur rund 30 Besucher und einige Zaungäste in den angrenzenden Gärten lauschten dem Konzert des Duos "Logo" am späten Sonntagvormittag, das sich bis in die Nachmittagsstunden hinzog. So blieben wieder viele der 100 Plätze leer. In punkto Essen hat man rund 80 Leuten gerechnet. "Das war nichts", war von der Dame an der Essensausgabe zu hören.

Trotzdem passte einfach alles, das Ambiente, das von vielen Besuchern gelobt wurde, wie auch die Musik vom Duo "Logo". Das Duo, das aus Angela Rath und Harald Güttl besteht, kommt aus Coburg und Neustadt. Sie spielen Rock-, Country-, aber auch Folkmusik. Ihre Spannbreite reichte dabei von den 50er Jahren bis hin zu den aktuellen Titeln. Gespielt wurden auch viele deutschsprachige Lieder, darunter einige, die zum Mitsummen oder Mitsingen anregten. Wie "Das, was ich will, bist Du", oder "Irgendwann bleib i dann dort". mst