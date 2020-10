Wohltuende Sauna-Rituale haben seit der Wiederöffnung der Obermain-Therme im Premium-Saunaland die sonst üblichen Aufgüsse vorübergehend abgelöst. Wegen der geltenden Corona-Bestimmungen ist das "Verwedeln" der heißen Luft in der Sauna derzeit nicht möglich. Die mit viel Liebe zum Detail konzipierten neuen Sauna-Rituale, die ohne diese Technik auskommen, punkten mit einer sanfteren Erlebnisqualität und kommen beim Publikum richtig gut an.

"Schall & Rauch", "Sanfte Klangreise", "Menthol soft", "Turmschmelze" oder "Fränkisches Gießkännchen" heißen einige der milden neuen Aufgussvarianten mit nur geringer Intensität, die wegen ihrer sanften Wirkung besonders bekömmlich für den Organismus sind.

Die Aufgussvarianten

Da kommen zum Beispiel die in der Therme selbst hergestellten Eiskugeln zum Einsatz, die in der Saunawärme langsam schmelzen und dabei die Düfte hochwertiger ätherischer Öle freisetzen. Auf handgeschmiedeten Eisenständern mit Schalen werden die Eiskugeln bei der "Turmschmelze" platziert und geben nach und nach Düfte von Orangen, Sanddorn, Zitronengras oder harmonisierendem Rosmarin ab.

Bei "Menthol soft" werden Menthol-Kristalle mit kühlender Wirkung auf die heißen Steine gelegt, beim zweiten Durchgang vollenden Eiskugeln, zum Beispiel mit frischem Blutorange- oder Eisminze-Duft, das Sauna-Erlebnis.

Der Duft von Räucherstäbchen und mystische Musik schaffen bei "Schall & Rauch" eine betörende Stimmung, die gegen Ende mit Zitrusdüften sanft aufgelöst wird.

Etwas ganz Besonderes ist auch das Sauna-Ritual "Fränkisches Gießkännchen", ein Sinnbild nicht nur für die Kreativität der Saunameister, sondern auch für die persönliche Zuwendung zu den Gästen. Eigens um ihnen eine Freude zu machen und ein bisschen Spaß zu vermitteln, hat man nämlich nostalgische alte Blechgießkannen mit Franken- und Blumen-Motiven bemalt und verwendet sie jetzt in der Sauna zum Begießen der heißen Steine. Bei dieser Methode werden alle Steine gleichzeitig mit aromaduftendem Wasser benetzt, ganz allmählich verbreitet sich der Wasserdampf im Raum und wirkt noch lange nach.

Entspannendes Aktivprogramm

Das sanfte Ausklingen ist übrigens ein weiterer positiver Aspekt der neuen Sauna-Rituale: Auch zwischen den Aufgüssen spürt und fühlt man die Wirkung der unterschiedlichen Düfte. Es ist also gar nicht nötig, unbedingt zu den festgeschriebenen Uhrzeiten da zu sein - ein neues, entspanntes Sauna-Erlebnis.

Ähnlich relaxt geht es auch beim coronakonform umgestalteten Aktivprogramm im "Thermen-Meer" zu. Hier setzt die Obermain-Therme auf ruhigere Wassergymnastik in der Staffelsteiner Sole und kostenlose Reinigungs- und Entspannungsmasken.

Bei den Fitnesseinheiten genießt man mit Abstand im wohlig-warmen Wasser, angepasst an die eigene Kondition, rund 15-minütige Einheiten von Aqua Diamant, Stretching, Yoga, Chi Gong oder Rücken-Balance. Bei Aqua Relaxing geht man mit Unterwassermusik entspannt in den Abend oder rundet den Tag am "Thermen-Meer" bei einem musikalischen Ausklang ab. Der Wasserauftrieb erleichtert durch die starke Sole alle Bewegungen.

Das gesamte Angebot

Das gesamte Angebot der Sauna-Rituale gibt es auf www.obermaintherme.de/saunaland/termine, das Aktivprogramm unter www.obermaintherme.de/thermenmeer/termine und weitere Informationen unter Telefonnummer 09573/9619-0, per E-Mail an service@obermaintherme.de oder im Internet auf www.obermaintherme.de. red