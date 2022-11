Verschiedene Rechenschaftsberichte und Neuwahlen standen auf dem Programm der Generalversammlung des Schützenvereins Lauertal Burglauer. "Eigentlich findet unsere Versammlung immer am Anfang des Jahres statt. Zum einen hat das die Corona Pandemie verhindert und zum anderen musste ich gesundheitsbedingt

in den vergangenen Monaten etwas kürzer treten", begann 1. Schützenmeister Wolfgang Back seinen Rechenschaftsbericht, bei dem er wenig zu berichten hatte.

In den ersten Monaten des Jahres fanden weder sportliche noch gesellschaftliche Veranstaltungen statt. Im Juli war dann der Schützenbezirk Unterfranken der einzige Bezirk in Bayern, der Meisterschaften austrug. Es durfte dann auch unter Einhaltung vorgeschriebener Regeln wieder trainiert und Veranstaltungen konnten ausgetragen werden. Dennoch beschloss der Vorstand, dass 2021 weder das Vereins- und Königsschießen noch der Preisschafkopf durchgeführt wurden. Sportlich wurden die Rundenwettkämpfe im September wieder aufgenommen und später im November dann wieder unterbrochen.

"Im Moment ist fast alles wieder möglich, wie lange, müssen wir abwarten", so der Schützenmeister weiter. Im Moment zählt der Verein 117 Mitglieder, davon sind 20 Zweitmitglieder. 24 Mitglieder nehmen aktiv am Schießbetrieb teil.

Schriftführerin Birgit Hoffelner verlas das Protokoll der Versammlung aus dem Vorjahr. Durch die fehlenden Einnahmen der alljährlichen Veranstaltungen konnte Schatzmeister Michael Kaiser nur eine negative finanzielle Bilanz in seinem Kassenbericht aufweisen. Die Kassenprüfer Eberhardt Gehringer und Thorsten Back hatten keinerlei Einwendungen, so dass der Vorstand einstimmig entlastet wurde.

Sportleiter Kurt Back bezeichnete das Sportjahr 2021 als äußerst schwierig, weil sich ständig die vorgegebenen Hygienevorschriften vom BSSB änderten. Dennoch waren die Leistungen der Lauertalschützen bei den unterfränkischen Meisterschaften wieder einmal herausragend.

Bernd Back wurde jeweils in der Klasse Herren II in den Disziplinen Luftgewehr (396,9), Armbrust 10 m (377 Ringe) und KK-3x20 (560 Ringe) unterfränkischer Meister. Fabian Back sicherte sich in der Juniorenklasse II männlich mit dem Luftgewehr (395,7) ebenso den Titel wie Antonia Back mit dem KK-Gewehr 50 m 30 Schuss (291) in der Klasse Herren I. Heidi Krug gewann mit 399,8 Ringen in der Juniorenklasse II weiblich die Silbermedaille. Bei den Rundenwettkämpfen gewannen die SV-Schützen bis zum Abbruch Mitte November 18 von 19 ausgetragenen Wettkämpfen.

Bei den Wahlen standen Timo Schmitt (15 Jahre 2. Schützenmeister), Kurt Back (neun Jahre Sportleiter) und Julia Balling (drei Jahre Jugendleiterin) für eine weitere Kandidatur nicht mehr zur Verfügung.

In ihren Ämtern wurden 1. Schützenmeister Wolfgang Back, Kassier Michael Kaiser und Schriftführerin Birgit Hoffelner für weitere drei Jahre bestätigt. Neu im Vorstand sind 2. Schützenmeister Mirco Friedrich, Sportleiter Fabian Back und Jugendleiter Thorsten Back. Neu sind auch die Kassenprüfer Lukas Then und Timo Schmitt.

Dem Sachausschuss gehören an: Andreas Back, Kurt Back, Michael Back (Neu), Sonja Beck, Helmut Brischke, Doris Brischke (Neu), Eberhardt Gehringer, Karlpeter Then und Lukas Then. Schützenmeister Wolfgang Back bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihren langjährigen Einsatz und bei den neuen Vorstandsmitgliedern für ihre Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen. red