Im Rahmen einer Wortgottesfeier wurden sechs neue Ministranten in ihren Dienst eingeführt, davon vier Jungen und ein Mädchen für die Kirchengemeinde in Schondra und ein Ministrant für die Kirchengemeinde in Singenrain. In seiner Ansprache betonte Diakon Horst Conze, dass die Ministranten stellvertretend für die Gemeinde Dienst am Altar verrichten. Wenn sie Brot und Wein zum Altar tragen, dann brächten sie die Nöte und Sorgen der Gemeinde zu Gott, damit dieser sie wandle. Als Lichtträger beim Evangelium und beim Hochgebet wiesen sie darauf hin, dass Jesus uns in besonderer Weise im Wort des Evangeliums und in den Zeichen von Brot und Wein begegne. Der Diakon rief die Ministranten dazu auf, auch außerhalb des Gottesdienstes Lichtträger zu sein, wenn sie sich für Frieden, Toleranz und Solidarität in Schule, Familie und Freizeit einsetzen. red