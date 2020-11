Marco Meissner In der Sitzung des Schulverbands Kronach III brachte Matthias Simon (FW) wegen der Generalsanierung der Gottfried-Neukam-Mittelschule (2021 bis 2024) und weiterer absehbarer Maßnahmen am Schulzentrum eine Alternative zur Überbrückung mit Container-Klassenzimmern ins Gespräch. Nun beantragen die FW für den Zeitraum der Sanierung, die Errichtung eines Ersatzschulhauses zu prüfen.

"Dieses könnte nacheinander von den Schulen genutzt werden, bei denen eine Sanierung durchgeführt wird", heißt es. Schließlich sei von den anderen Schulen des Schulzentrums ein Erweiterungsbedarf angemeldet worden. "Bei jeder dieser Baumaßnahmen werden Ersatzschulräume gebraucht, die, so zumindest die Planungen für die Mittelschule, auf der Freifläche neben dem Beach-Volleyballfeld entstehen sollen." Die Anmietung von Schulcontainern verursache hohe Kosten. Dazu gebe es günstigere und zudem nachhaltigere Alternativen, wie sie zum Beispiel die Maria-Ward-Schule in Bamberg umsetze. "Dort wurden für die Zeit der Generalsanierung 26 Klassenzimmer in Holzmodulbauweise aufgestellt." Weiter fordern die FW, dass im Zuge der Mittelschul-Sanierung auch der Raumbedarf der Nachbarschulen berücksichtigt werden müsse.

"Bereits seit zwei Jahren werden die Möglichkeiten von Containerlösungen, Auslagerung und Ersatzneubau während der Bauphase an der Mittelschule regelmäßig geprüft", stellt Jörg Schnappauf als Geschäftsführer des Schulverbands fest. Die bisherigen Ergebnisse seien ein Zwischenstand. Schulverband und Planungsbüro streben seiner Aussage nach in der Sache eine einvernehmliche Lösung mit dem gesamten Schulzentrum und dem Zweckverband an. "Von daher werden wir den Antrag von Verbandsrat Matthias Simon gerne in die Diskussion einbringen." Was den zweiten Antrag betrifft, stellt er fest, dass seit 2016 regelmäßig über den Stand der Generalsanierung informiert werde. "Eine nochmalige Neuplanung würde die Förderschiene zum Erliegen bringen und den Baubeginn nach hinten schieben." Beide Anträge von Matthias Simon würden jedoch in der kommenden Schulverbandssitzung beraten.