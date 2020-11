Michael Busch Er gehört zu Heßdorf einfach dazu: der Hähnchenmann. Mehmet Akbas steht in Heßdorf seit mehr als 20 Jahren. Wechselnde Plätze, aber immer an der Erlanger Straße. Seit 2013 steht er auf einem Privatgrundstück vor den Garagen. Freier Bürgersteig, Parkplätze auf der anderen Seite - im Grunde ein optimaler Platz.

Doch seit einiger Zeit weist ein großes Schild darauf hin, dass offensichtlich nicht alles in Ordnung ist. "Leider ist in den letzten Wochen eine Diskussion entflammt, die meinen Verkaufsstandort in Heßdorf in Frage stellen", ist dort zu lesen. Der Grund sei, dass die parkenden Fahrzeuge seiner Kunden den Verkehrsfluss in der Erlanger Straße stören.

Das können nicht alle Kunden nachvollziehen. Beate Bergel fragt: "Ganz ehrlich? Schauen Sie doch mal, wieviel hier noch vorbeifährt? Es ist echt übersichtlich!" Es seien vor allem der Pendlerverkehr in den Morgenstunden und die Heimkehrer am Abend, die durch diese Straße fahren. Gerade von Hannberg und Großenseebach kommend, nutzen viele Autofahrer die Ortsdurchfahrt, um den Weg in Richtung Herzogenaurach abzukürzen. Abends gilt das dann in die umgekehrte Richtung.

Bitte an die Kunden

Mehmet Akbas hat die Offensive ergriffen und schreibt auf dem Schild und Handzettel, die er seinen Kunden mitgibt: "Meine Bitte: Achten Sie darauf, wo Sie Ihr Fahrzeug abstellen, wenn Sie bei mir einkaufen!" Denn er möchte den Standort halten. Seit Jahren sei dies einer der besten Standorte, die er mit seinem Hähnchen-/Dönerwagen anfährt. Offensichtlich sei es auch nur eine Beschwerde, die auf der Gemeinde Heßdorf eingegangen sei, mit ihm gesprochen habe kein Anwohner oder jemand, der sich gestört fühlt.

Dienstags aufpassen

Ein wenig seltsam sei für ihn, aber auch für Anwohner, die keine Probleme mit dem "Hähnchenmann" haben, dass die nicht gewünschte Parksituation und die Verkehrsbehinderung nur dienstags stattfinde. Das ist genau, wenn der Fürther Unternehmer sein Lager aufgeschlagen hat. Beschwerden über die Parksituation bei anderen Geschäften im vorderen Bereich der Erlanger Straße gebe es keine, obwohl dort Abholer auch immer wieder am Bürgersteig parken würden.

Ebenso überraschend ist für Bergel, dass aus ihrer Sicht immer dienstags die Verkehrsüberwachung aktiv werde. "An den anderen Tagen habe ich noch niemanden gesehen, der die Autos aufschreibt", erklärt die Mittvierzigerin, die mehrmals in der Woche in Heßdorf unterwegs sei.

Akbas weist ebenfalls darauf hin: "Eine Verkehrsüberwachung wird das Falschparken künftig ahnden!" Positiv vermeldet er aber, dass es, seit er die Informationen ausgibt, zu keiner weiteren Beschwerde gekommen sei. "Ich danke meinen Kunden für ihr Verständnis."

Und was sagt die Straßenverkehrsordnung: Bereits im Paragraf 1 findet sich unter Punkt 2: "Wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird." Ob dies tatsächlich in der Erlanger Straße der Fall ist, wird unterschiedlich wahrgenommen.