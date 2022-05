Der Liberale Baukongress „ Wohnen und Bauen der Zukunft“ der FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag findet in diesem Jahr am Donnerstag, 2. Juni, ab 19.30 Uhr in „Das Schiefe Haus, Kammerersmühle “ Wiesentstraße 10, statt. Welche Maßnahmen müssen getroffen werden, um nachhaltiger, flexibler, kreativer, verbindlicher, massiv und günstiger zu bauen? Über all diese Fragen diskutieren die Teilnehmer mit Sebastian Körber . Anmeldung und weitere Informationen unter tinyurl.com/libBK2022 oder telefonisch unter 09191/616345 oder via E-Mail an sebastian.koerber@fdpltby.de. red