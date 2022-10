Im kommenden Advent sollen nach zwei Jahren Zwangspause, verursacht durch die Corona-Pandemie , wieder Benefizkonzerte „Weihnachten für alle“ stattfinden.

Das hat die Kreisarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände beschlossen als Dachorganisation für Caritas , Diakonie, Bayerisches Rotes Kreuz (BRK), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Arbeiterwohlfahrt (Awo) und Kinderschutzbund im Landkreis Forchheim .

Der Erlös soll Kindern aus Familien in Stadt und Landkreis, die finanziell nicht gut gestellt sind, zugutekommen.

In der Klosterkirche St. Anton

Traditionsgemäß am ersten Adventssonntag findet das Forchheimer Benefizkonzert statt, dieses Mal am 27. November um 18 Uhr in der Klosterkirche St. Anton. Die Mitwirkenden, die für das Jahr 2020 zugesagt hatten, sind mit dabei: Das Vocalensemble „Spir-Amor“ aus Erlangen, zwei Tanzgruppen vom Eggolsheimer „Tanzpunkt“ unter Leitung von Kirsten Richter, der Forchheimer Gitarrist und Musiklehrer Alex Feser sowie Elke Puchtler, Expertin für Pflanzen(heil)kunde und Buchautorin aus Adelsdorf. Sie wird die verbindenden Texte sprechen.

Das Benefizkonzert wird seit 2008 von Mike Wuttke mit Künstlern und Gruppen aus der Region gestaltet.

Seit einigen Jahren organisiert Richard J. Gügel aus Heroldsbach Benefizkonzerte im Landkreis Forchheim . Sein „Weihnachten für alle“ findet am Sonntag, 4. Dezember, um 17 Uhr in der St.-Martinskirche in Eggolsheim statt. Mitwirkende sind der Chor „Schabeso“ sowie der Kirchenchor aus Eggolsheim, das Blasorchester des örtlichen Musikvereins und der Gesangverein Eintracht Thurn. Texte spricht der Forchheimer Mundartdichter Reinhold Schmitt. mw