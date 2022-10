Ein alkoholisierter Unfallbeteiligter hat am Sonntag versucht zu flüchten, wurde aber von der Polizei gefasst.

Gegen 19.10 Uhr fuhr ein 53-jähriger Seat-Fahrer zum Kreisverkehr an der B 470 in Hausen . Als er aufgrund eines vorausfahrenden Wagens bremsen musste, fuhr ihm der dahinter fahrende 54-jährige BMW-Fahrer auf, so dass an beiden Fahrzeugen jeweils circa 1500 Euro Sachschaden entstand.

Versteck gesucht

Als der Seat-Fahrer die Polizei informierte, begaben sich die beiden Insassen des BMW fußläufig zur nächstgelegenen Tankstelle und versteckten sich dort. Der eingetroffenen Streife versuchte dann die Frau des Beifahrers des BMW zu vermitteln, dass sie das Fahrzeug gefahren habe.

Da der Seat-Fahrer jedoch zwei männliche Personen im Fahrzeug sitzen sah, führte die Frau die Streifenbesatzung doch noch zum Unfallbeteiligten.

1,74 Promille

Der 54-jährige BMW-Fahrer startete daraufhin einen Fluchtversuch, konnte jedoch gefasst werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Die Streife stellte daher den Führerschein des Unfallverursachers sicher und ordnete eine Blutentnahme bei ihm an. Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht sowie Strafvereitelung sind die Folge. pol