Fünf Leichtverletzte und ein Sachschaden von 20.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls , der sich am Sonntagnachmittag auf der B 470 an der Abzweigung zur Feuersteinstraße ereignete. Die Polizei nimmt als Ursache einen Sekundenschlaf an. Kurz nach 14 Uhr fuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem VW Golf von Forchheim nach Ebermannstadt . In der Forchheimer Straße geriet sein Wagen, in dem sich noch zwei weitere Insassen befanden, an der Einmündung zur Feuersteinstraße nach links auf die Abbiegespur und prallte auf einen Audi A3. Der Golf krachte ungebremst in den Audi , der 56-jährige Fahrer und die 84-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Auch der Unfallverursacher sowie seine 32-jährige Beifahrerin und das sechsjährige Kind auf dem Rücksitz erlitten leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Für die Unfallaufnahme war die B 470 zwei Stunden gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Ebermannstadt regelte mit 20 Einsatzkräften den Verkehr. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein. pol