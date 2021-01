Im Lauf des Dienstags ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Forchheimer Straße in Ebermannstadt gekommen. Das geparkte Fahrzeug einer Frau wurde angefahren, der Sachschaden beläuft sich auf 6000 Euro. Gegen 9.30 Uhr parkte die Frau ihren Kleintransporter auf dem Parkplatz einer Apotheke. Als sie gegen 19.30 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite. Die Polizisten aus Ebermannstadt sicherten Spuren und ermitteln wegen der Straftat der Verkehrsunfallflucht gegen unbekannt. Personen, die das Unfallgeschehen am Dienstag beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 09194/7388-0 bei der Polizei Ebermannstadt zu melden.