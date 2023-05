Auch in diesem Jahr bietet die Veranstaltungsreihe „Kultur/Kinderkultur in der Teufelshöhle“ von Mai bis September viele Termine , um die einmalige Höhlenkulisse zu genießen. Die Eckdaten: zwölf Grad Temperatur, freie Platzwahl bei Einlass eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn, Kartenreservierungen ab sofort per E-Mail an info@pottenstein.de und im Tourismusbüro, Telefon 09243/708-41. Das Programm: 5. Mai, Handpuppenschauspiel „Erfreuliches Theater Erfurt “, „Romy und Julian“; 2. Juni, Mitmachzaubershow Zauberer Manolo; 3. Juni, Kabarett mit Rena Schwarz, „Prinzessin ist auch kein Traumjob“; 8. Juli, Lesung mit Musik, Rainer Streng und René Kraus, „Heimliches und Unheimliches“; 14. Juli, Stabpuppenspiel „Theater vom Rabenberg“, „Pettersson und Findus“; 15. Juli, Kabarett und Musik mit Wolfgang Buck, „Visäwie“; 11. August, Handpuppentheater mit Musik, „Krowis Puppenbühne“, „Der Froschkönig“; 9. September, Andy Lang, „Irish Folk in concert“,; 16. September, „Feilinger & Friends“, Rock und Liedermacherei aus Franken. Foto: Tourismusbüro Pottenstein