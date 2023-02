Zum Jubiläumsjahr „700 Jahre Stadterhebung Ebermannstadt “ hat sich prominenter Besuch angekündigt. Ministerpräsident Markus Söder ( CSU ) habe die Einladung der Stadt angenommen, teilte der Forchheimer CSU-Landtagsabgeordnete Michael Hofmann mit. Ebenfalls bereits fest im Terminkalender des Ministerpräsidenten sei ein weiterer Termin vermerkt: Am 18. Juni werde Söder am Festakt der 100-Jahr-Feier der Soldatenkameradschaft Weingarts teilnehmen und dort eine Rede halten.

Noch nicht ganz sicher ist laut Hofmann ein Besuch des Ministerpräsidenten am Annafest in Forchheim. „Ich fände es hervorragend, wenn wir Markus Söder als Landesvater auch im Kellerwald begrüßen könnten. Vor allem seine damalige Unterstützung, um finanzielle Mittel für den Kellerwald und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen bereitzustellen, hat uns sehr geholfen“, so Hofmann in seiner Pressemitteilung.

„In einem persönlichen Gespräch habe ich ihm die Einladung und das schöne Städtchen Ebermannstadt noch mal ans Herz gelegt“, freut sich Landtagsabgeordneter Hofmann. Derzeit sei geplant, dass Söder anlässlich des Jubiläumsjahres beim 45. Altstadtfest zur Eröffnung mit Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) den Bieranstich vornehme. red