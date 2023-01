Seit langem schon ist es Tradition , dass die Feuerwehrkapelle von Neuses an der Regnitz am Silvestertag ein kleines Konzert für die Bewohner des Pflegeheimes St. Martin in Eggolsheim spielt. Während der Corona-Pandemie musste man zwei Jahre darauf verzichten. Umso schwungvoller spielten die Musiker unter Leitung von Heinz Hanna fränkische Marschlieder und böhmische Walzer in der Cafeteria des Heimes. Die Freude strahlte aus den Augen der dankbaren Zuhörerschar. Foto: Mike Wuttke