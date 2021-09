Weil Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel entwendet worden waren, haben Sonntagnacht ein Rettungswagen sowie ein Autofahrer bei Ausweichmanövern die Verkehrsinsel übersehen. Der Rettungswagen sowie der 42-jährige Ford-Fahrer fuhren auf der Staatsstraße 2240 von Steinbach kommend in Richtung Frohnhof. Beide wurden von Rehen auf der Fahrbahn überrascht und versuchten diesen auszuweichen. Aufgrund der zuvor entwendeten Verkehrszeichen nahmen die beiden Fahrer die Verkehrsinsel nicht wahr und fuhren über diese. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro, wie die Polizeiinspektion Forchheim am Montag berichtete. Die Freiwillige Feuerwehr Kleinsendelbach teilte ergänzend mit, dass sie kurz nach 2 Uhr alarmiert worden war. Zusammen mit der Feuerwehr Steinbach mussten an der „Brander Kreuzung“ die Unfallspuren beseitigt werden. Beim Rettungswagen war ein Reifen beschädigt worden. Beim Auto wurden Vorderachse und die Motoraufhängung so erheblich beschädigt , dass eine größere Menge Motoröl auslief. Die Feuerwehren sicherten zunächst die Einsatzstelle ab und banden das Motoröl ab. Nach der Bergung des Autos wurde die Unfallstelle ausgeschildert. Foto: Freiwillige Feuerwehr Kleinsendelbach