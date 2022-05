Bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberfellendorf /Störnhof gab es nach 36 Jahren einen Führungswechsel. Kommandant Robert Nützel stand in der Dienstversammlung im Gasthof Sponsel als Leiter der aktiven Truppe nicht mehr zur Verfügung. Sein Nachfolger ist Johannes Hösch.

Vorsitzender Hermann Distler würdigte die Verdienste der scheidenden Führungskraft. So trat Robert Nützel 1979 in die Wehr ein. Er habe von Anfang an Führungsqualität gezeigt und gleich den Posten eines Gruppenführers übernommen. Hierbei sei ihm die Jugendarbeit besonders am Herzen gelegen. Die Wahl zum Kommandanten erfolgte 1986. In die Amtszeit von Robert Nützel fielen die 100-Jahr-Feier der Oberfellendorfer/Störnhofer Wehr, der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses sowie die Anschaffung eines größeren Feuerwehrfahrzeuges . Der neue Kommandant Johannes Hösch trat 2002 in die Feuerwehr ein und war ab 2010 Zweiter Kommandant .

Vorsitzender Hermann Distler berichtete über das ausgedünnte Veranstaltungsprogramm des Feuerwehrvereines während der Pandemie.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Zweiter Kommandant Benjamin Müller, Zweiter Vorsitzender Johannes Distler. Im Amt bleiben Vorsitzender Hermann Distler, Schriftführer Bernd Zolleis und Kassier Dieter Daum.

Ein großes Aufgebot an Führungskräften würdigte die Arbeit Nützels. So waren Kreisbrandrat Oliver Falke, Kreisbrandinspektor Wolfgang Wunner und Kreisbrandmeister Roland Brütting gekommen. Sie überreichten das Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes. Für den Markt Wiesenttal bedankten sich Bürgermeister Marco Trautner und Altbürgermeister Helmut Taut. hl