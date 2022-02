Am Sonntagabend wurde in St. Josef Buckenhofen eine Andacht aus der Reihe „Kirche im Lichterglanz“ unter dem Motto „Regenbogen – ein Symbol der Hoffnung“ angeboten. Die Kirche, erfüllt vom Lichterglanz vieler Kerzen, sollte wieder zu einem Ort der Ruhe werden und auch positive Gedanken bringen. Man konnte an den zahlreichen Besuchern erkennen, dass sich die Menschen nach Ruhe und Licht sehnen.

Damit die Natur einen Regenbogen mit all seinen schönen Farben am Himmel entstehen lassen kann, braucht es dunkle Wolken und helle Sonnenstrahlen. Der Regenbogen ist für viele ein Symbol der Hoffnung und Zukunft. Der Regenbogen stellt eine Verbindung her zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und den Menschen. Zur Einstimmung erklang von der Orgel „Somewhere over the rainbow“. Es wurde die biblische Geschichte von Noah, der Sintflut und der Rettung in der Arche vorgetragen. Dazu gab es eine kleine Meditation.

Die Kirchenwand wurde mit Bildern von Regenbögen angestrahlt, begleitet von wunderschöner Orgelmusik , z.B. „For the beauty of the earth“ ( John Rutter ). Man konnte dabei entspannen und für eine kurze Zeit dem trüben Wetter und der Hektik des Alltags entfliehen.

Die Besucher konnten in der Kirche ihren eigenen Regenbogen „malen“, indem sie Knicklichter zum Leuchten brachten. Nach Fürbitten, Schluss- und Segensgebet von Pfarrer Kalluri erklang nochmals die Orgel mit dem Lied „Cover me in sunshine“, so dass alle froh gestimmt und auch ein wenig still geworden nach Hause gehen konnten. red