Im gefüllten Reisebus saß diesmal auch der CSU-Landtagsabgeordnete Michael Hofmann selbst. Normal empfängt er seine Besuchergruppen aus dem Landkreis Forchheim direkt im Maximilianeum in München, dem Landtagsgebäude, seinem Arbeitsplatz.

Dieses Mal fand die Fahrt erstmals an einem Samstag statt – eine Premiere. „Weil so viele Fahrten wegen Corona ausgefallen sind, gab das Landtagsamt grünes Licht für Fahrten auch am Wochenende“, nennt Hofmann den Grund für die besondere Fahrt, bei der jeweils zwei Abgeordnete jeweils mit einem Bus nach München einladen konnten.

Der „Partner-Abgeordnete“ von Michael Hofmann war Stimmkreisnachbar MdL Holger Dremel. Die beiden Abgeordneten fuhren gemeinsam mit ihren Reisegruppen nach München. Nach einem Mittagessen und einer Führung durch das historische Landtagsgebäude standen beide für Fragen am Mikrofon bereit, und zwar direkt am Rednerpult im Plenarsaal des Bayerischen Landtags . Die Gruppe nahm auf den roten Ledersitzen der Abgeordneten Platz.

Fragen zum Lehrermangel, dem Verhalten von AfD-Abgeordneten, aber auch Fragen zum Ablauf der Sitzungen und der Sitzordnung waren Themen beim einstündigen Austausch.

Die beiden Abgeordneten konnten auch einen Einblick in ihren Tagesablauf und die Arbeit in ihren jeweiligen Ausschüssen, Michael Hofmann vom Haushaltsausschuss und Holger Dremel vom Innenausschuss geben.

red