19 Unternehmen und Einrichtungen kamen in 35 Workshops und Informationsveranstaltungen mit 170 interessierten Schülern der achten und neunten Klassen des Mittelschulverbundes Gräfenberg-Neunkirchen ins Gespräch. Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause organisierte die Mittelschule Neunkirchen am Brand wieder einen Praxistag, um persönliche Kontakte zwischen Betrieben und potenziellen zukünftigen Auszubildenden herzustellen.

Viele Unternehmen nutzten die Gelegenheit, sich und ihre Ausbildungsangebote vorzustellen. So erhielten die Schüler und Schülerinnen Informationen zu Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, konnten dafür notwendige Fertigkeiten praktisch erproben und sogar im ortsansässigen Handwerksbetrieb Auto-Egloffstein den Arbeitsplatz des Kfz-Mechatronikers erkunden. Weiterhin boten die Referenten der Firmen Workshops zu Einstellungstests und Vorstellungsgesprächen an, um die Schüler auf Bewerbungsverfahren vorzubereiten.

Schulleiterin Carmen Dornheim bedankte sich bei allen teilnehmenden Betrieben für ihre Bereitschaft, die Berufswelt den Schülern sozusagen „live“ sowie praxisorientiert nahezubringen. Die Lehrkräfte der Mittelschule Neunkirchen sowie die Klasse M10 nahmen die Gäste in Empfang, lotsten die Schüler zu den entsprechenden Räumen, unterstützten bei Fragen oder Anliegen und sorgten so für einen reibungslosen Ablauf des Tages. In einer eigens dafür eingerichteten Cafeteria wurden die Referenten VON DEN Klassen 9a/b unter Anleitung der Fachleh rkraft für Ernährung und Soziales, Angela Frank, verwöhnt.

Beteiligte Unternehmen:: Bayerische Landespolizei, Berufsfachschule für Sozialpflege Forchheim, Bezirkskaminkehrermeisterin Butterhof-Lorenz, Deichmann, Diakonie für Kinder und Jugend, Auto-Egloffstein, Handwerkskammer für Oberfranken, Der Kalchreuther Bäcker, Lidl , Mauss-Bau, NAF, Regionales Rechenzentrum Erlangen, Schwan-Stabilo, Siemens Healthineers , Sparkasse Forchheim, Spedition Pohl, Steuerkanzlei Stojkov, VR-Bank Bamberg-Forchheim, Wellpappe. red