Nach einjähriger Coronapause wurde bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Geschwand im Sportheim die Führungsetage der Feuerwehr und des Feuerwehrvereins neu gewählt. Weil der bisherige Kommandant Thomas Haas nach 16 Jahren sein Amt niederlegte, wurde der bisherige Adjutant Thorsten Küchler von den anwesenden aktiven Feuerwehrleuten zum neuen Kommandanten gewählt. Seinen Posten übernahm der bisherige Gerätewart Andreas Neuner. Auch im Feuerwehrverein gab es einige Neuerungen. Der bisherige Vorsitzende Andreas Eckert stand nach 30 Jahren nicht mehr zur Verfügung. Für ihn wurde Martin Zellmann als neuer Vorsitzender und sein Bruder Markus Zellmann als sein Stellvertreter gewählt. Josef Haas, der vor kurzem für 50 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt wurde, gab nach 36 Jahren sein Amt als Kassier der Geschwander Feuerwehr an seinen Sohn Thomas Haas weiter. Josef Haas war bereits in seiner alten Heimatwehr in Poppendorf von 1972 bis 1986 Kassier. Christian Wiegärtner übernahm das Amt des Gerätewarts von Andreas Neuner. Die Posten des Atemschutzbeauftragten und dessen Stellvertreter tauschten Christopher Schmidt und Christian Dölz. Das Amt des stellvertretenden Jugendwarts übernahm Annalena Igl von Christian Wiegärtner. In ihren Ämtern bestätigt wurden Schriftführer Bernhard Arnold und Jugendwart Sonja Dresel. red