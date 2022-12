„Klingende Weihnachtszeit “ – unter diesem Motto präsentierte der Musikverein Heroldsbach sein Weihnachtskonzert erstmals in der stimmungsvoll beleuchteten Pfarrkirche St. Wolfgang in Hausen.

Unter der Moderation von Edwin Dippacher stimmten die Musiker des Schülerorchesters und des Großen Blasorchesters die Zuhörer auf die Weihnachtszeit ein. Vorsitzende Diana Werner begrüßte die Gäste in der voll besetzten Kirche.

Das Konzert eröffnete das Schülerorchester unter der Leitung von Bernhard Schleicher. Mit dem Potpourri „Klingende Weihnacht“ von Josef Hastreiter verabschiedete sich das Schülerorchester unter großem Beifall.

Im zweiten Teil begann das Große Blasorchester des Musikvereins mit seinem neuen Dirigenten Matthias Zippel mit dem Lied „Stop the cavalry“, in dem ein Soldat Weihnachten zu Hause verbringen möchte. „Hymns and carols“ von Harrie Jannsen entführten in ruhigere, unbekannte Weihnachtsweisen aus England und Russland. Mit dem Trompetensolo und seinem Echo, gespielt von Dominik Büttner und Viktor Lang, hörte man das lateinische „Dona nobis pacem“. Dieses wundervolle Konzert wurde beendet mit den festlichen Liedern von „A most wonderful Christmas“. Das Große Blasorchester verabschiedete sich mit „We wish you a merry Christmas“. red