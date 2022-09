Musik liegt in der Luft: Vom 16. bis 25. September findet die dritte Bayerische Demenzwoche des bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege statt. In diesem Rahmen hat die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken, welche der Landkreis Forchheim mitfinanziert, Musiker und Musikerinnen in Oberfranken dazu aufgerufen, sich mit einem demenzfreundlichen Konzert oder anderen demenzsensiblen musikalischen Angeboten daran zu beteiligen.

Chor in Neunkirchen

So entstand ein buntes Programm für Interessierte jeden Alters mit und ohne Beeinträchtigung, insbesondere auch für Menschen mit Demenz und deren Angehörige. Im Landkreis Forchheim besteht am Montag, 19. September, von 14.30 bis 16 Uhr die Möglichkeit, an einer offenen Probe des Seniorenchors „Vergissmeinnicht“ vor Ort in Neunkirchen am Brand oder auch online per Zoom teilzunehmen. Um Anmeldung unter Telefon 09134/7084817 bei Kerstin Jaunich wird gebeten.

Konzert in St. Gereon

Der Pflegestützpunkt des Landkreises Forchheim lädt gemeinsam mit den Fachstellen für pflegende Angehörige der Caritas und Diakonie zu einem Konzert des Veterans-Swingtetts in die Kapelle St. Gereon in Forchheim, Nürnberger Straße 1, am Freitag, 23. September, ab 15 Uhr ein. Nach der gemeinsamen Singstunde wird ein Imbiss gereicht. Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Zudem bietet eine Tagespflege am Königsbad für eigene Gäste und Angehörige ein Drehorgelkonzert an.

Liste der Veranstaltungen

Über 20 musikalische Veranstaltungen sind in dieser Aktionswoche in ganz Oberfranken zu erleben. Eine Liste aller Veranstaltungen findet sich auf demenz-pflege-oberfranken.de. Telefonisch können sie erfragt werden unter 0951/85-512.

Zudem hat die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken einen Wegweiser für Kulturschaffende zur Gestaltung demenzsensibler Musikangebote entwickelt. Dieser ist digital oder gedruckt erhältlich. Interessierte können ihn per E-Mail an info@demenz-pflege-oberfranken.de oder telefonisch unter 0951 / 85-512 bestellen.

Alle Aktionen der Demenzwoche finden sich unter demenzwoche.bayern.de. red