Ukrainische Melodien und internationale Friedenslieder unter anderem von Enya , Leonard Cohen , Pete Seeger , Orlando Gibbons , Georg Friedrich Händel , Dietrich Buxtehude, William H. Monk erklingen am Sonntag, 17. August, ab 18 Uhr in der St.-Wolfgang-Kirche in Hausen . Mit dem Erlös werden Menschen in der Ukraine über die Ukraine-Hilfe-Baiersdorf unterstützt.

Pandemiebedingt konnten die Chöre des Gesangvereins Hausen in den vergangenen beiden Jahren keine Konzerte und öffentliche Auftritte absolvieren. Mit dem Konzert „Musik für den Frieden“ möchten die Musiker ihre Solidarität mit der Ukraine ausdrücken und Menschen in der Ukraine aktiv unterstützen.

Neben den „Chorofeen“, dem Frauenchor, „Chorioso“, dem Kammerchor, und „Chorili“, dem Kinderchor des Gesangvereins Hausen , konzertieren die großen und kleinen Sängerinnen und Sänger erstmals mit der Suzuki-Streicherakademie Forchheim/Fränkische Schweiz unter der Leitung von Sieglinde van de Klundert.

Ukrainische Volkslieder

Die Streicherakademie hat für das Konzert ukrainische Volkslieder einstudiert. Außerdem stehen bekannte Lieder von Enya , Leonard Cohen , Pete Seeger , den Barockkomponisten Georg Friedrich Händel und Dietrich Buxtehude und alten englischen Meistern auf dem Programm. Gemeinsam haben alle Musikstücke an diesem Abend, dass sie für eine friedliche Welt stehen. Die Sprache der Musik ist universell und dies drückt sich auch an diesem Abend aus, wenn Lieder und Musikstücke aus vielen Jahrhunderten in verschiedenen Sprachen erklingen. Der Erste Bürgermeister von Hausen , Bernd Ruppert, hat die Schirmherrschaft übernommen. Die Musiker verzichten auf ihre Gage. Der Eintritt für das Konzert ist frei, Spenden , die für die „Ukraine-Hilfe-Baiersdorf“ gedacht sind, werden erbeten. Mit den Spenden werden dringend benötigte humanitäre Hilfen in der Ukraine finanziert.

Informationen zu den Chören gibt es auf gesangverein-hausen.de. red